Продажи электрического «Москвича» не оправдали ожиданий

Электрический кроссовер покупают не так охотно, как хотелось бы, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора КамАЗа Сергея Когогина. Однако его продажи «в любом случае» преодолеют отметку в две тысячи экземпляров в 2023 году, уверен Когогин. При этом с начала года «Москвичу» удалось реализовать только 1,4 тысячи электромобилей: то есть, за остаток декабря нужно продать еще по крайней мере 600.

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Продажи электрического «Москвича 3е» оказались ниже ожидаемого. Электрический кроссовер покупают не так охотно, как хотелось бы, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора КамАЗа Сергея Когогина. Однако его продажи «в любом случае» преодолеют отметку в две тысячи экземпляров в 2023 году, уверен Когогин. При этом с начала года «Москвичу» удалось реализовать только 1,4 тысячи электромобилей: то есть, за остаток декабря нужно продать еще по крайней мере 600.

Всего с января «Москвич» реализовал порядка 13 тысяч машин, из которых 11,5 тысячи — с бензиновыми моторами.

«Если сказать, доволен ли я результатом продаж, наверное, наши ожидания были выше», — сказал Когогин. По его словам, основная причина низкого спроса в том, что процесс подписания специнвестконтракта затянулся: в итоге субсидию на электрокары удалось получить только в четвертом квартале года.

При этом о включении «Москвича» в СПИК КамАЗа сообщалось еще в августе. Это позволило добавить модель в программу льготного автокредитования, по которой можно получить скидку 25 процентов (но не более 625 тысяч рублей) при оформлении кредита. Осенью дисконт вырос до 35 процентов (925 тысяч рублей максимум).