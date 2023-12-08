В России стартовало производство кроссоверов Kaiyi Х7 Kunlun

На калининградском заводе "Автотор" стартовало производство кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun.

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Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Среднеразмерная машина возглавила модельную линейку бренда Kaiyi, выпускаемую на "Автоторе".

Колесная база кроссовера составляет 2800 мм. Длина новой модели - 4710 мм, ширина - 1964 мм, высота - 1705 мм, что обеспечивает запас пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров.

Kaiyi X7 Kunlun - кроссовер с габаритами кузова 4710х1964х1705 мм и колёсной базой 2800 мм. В РФ модель предложат с турбированными моторами 1,6 и 2,0 литра мощностью 186 и 238 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод - только передний.

X7 Kunlun оснащается светодиодной оптикой, панорамной крышей, проекцией логотипа при открывании двери, полностью цифровой приборной панелью на экране 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, двумя слотами беспроводной зарядки.