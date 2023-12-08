Эксперт назвал причины плохой аэродинамики автомобиля зимой

Зимнее время года — сложный период для автовладельцев, которым приходится сталкиваться с различными вызовами, начиная с проблем с двигателем и заканчивая ухудшением аэродинамических характеристик. Понимание таких изменений помогает владельцам машин минимизировать проблемы при подготовке автомобиля к зиме и обеспечить безопасное управление автомобилем на зимней дороге.

Из-за низких температур физические свойства материалов автомобиля меняются: пластик становится хрупким, металл сжимается, а резина теряет свою эластичность. Кроме того, запуск двигателя в холодную погоду может обернуться проблемой в виде вязкости моторного масла. По этой причине мощность двигателя уменьшается, как следствие — снижается работоспособность всей топливной системы. А это, в свою очередь, приведет к ухудшению динамики автомобиля.

Дело в том, что плотность воздуха во время сильных морозов увеличивается, а это значит, что автомобиль во время движения столкнется с сопротивлением. Вследствие этого уменьшится максимальная скорость и ухудшится ускорение, особенно на высоких скоростях, когда аэродинамическое сопротивление играет большую роль.