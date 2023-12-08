Калининградский «Автотор» начал выпуск Kaiyi X7

Завод "Автотор" приступил к сборке кроссоверов Kaiyi X7 Kunlun. Об этом сообщается в релизе "Автотора", поступившем в "Газету.Ru".
"На первоначальном этапе промышленное производство продукции KAIYI на заводе "Автотор" осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства", - отмечается в сообщении компании.
Длина кроссовера 4710 мм, колесная база - 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 - 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль рассчитан на применение бензина Аи-92.
Кроссовер оснащен набором систем помощи водителю, включая функцию удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.