Японцы создали "виртуальную МКПП", имитирующую переключение передач на электрокарах

Несмотря на наличие неоспоримых достоинств у электромобилей Toyota, приверженцы из числа автомобилистов старой школы указывают на немаловажный недостаток японских электрокаров: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач.

Если первая проблема была успешно решена установкой, имитирующей рев двигателя, то в случае с механикой специалистам компании пришлось разработать специальную концепцию.

Чтобы сделать свои электрокары более привлекательными в глазах потенциальных покупателей, разработчики Toyota изобрели систему, которая симулирует переключение передач. Традиционно в современных автомобилях количество передач МКП редко превышает 6-7 ступеней, но недавно Toyota запатентовала виртуальную механику, предусматривающую до 14 ступеней.

Причем отмечается, что количество ступеней в виртуальной КП не ограничено ничем, кроме желания водителя. В описании к патентной заявке производитель уточнил, что автовладелец по своему усмотрению может выбрать шесть и более или менее ступеней — нет никаких физических ограничений.