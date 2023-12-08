С 2024 года вводят новый штраф за превышение скорости: кого это коснется

В России скоро вновь начнут выписывать штрафы за среднюю скорость. Предполагается, что камеры на дорогах уже с 1 сентября 2024 года будут бороться с водителями, которые притормаживают перед контролем скорости, а затем вновь разгоняются. За что именно автомобилисты будут получать штрафы — в материале NEWS.ru.

Были ли ранее штрафы за среднюю скорость

Впервые штрафы за среднюю скорость в России появились в 2013 году. Но с самого начала у юристов к ним были вопросы. В 2018-м водитель из Смоленской области Николай Баусов дошел со своей жалобой до Верховного суда. По его словам, «средняя скорость — это слишком размытое понятие». Ведь она не устанавливает обстоятельства нарушения.

Например, в некоторых случаях водитель может проехать между двумя камерами, которые измеряют среднюю скорость, но не по основной дороге, а по объездному пути (и он может быть короче). Или же автомобиль может быть погружен на эвакуатор после проезда одной камеры и сгружен перед другой. И тогда штрафовать надо уже водителя эвакуатора. Или же водитель может стоять у обочины и позже превышать скорость не на 20 км/ч, а на 100 км/ч. За это уже грозит другое наказание. Тогда дело Баусова было отправлено на пересмотр, но в итоге он все равно заплатил определенную сумму за нарушение.

Однако в 2021 году штраф за среднюю скорость все-таки был отменен. Причина заключалась в том, что в КоАП отсутствовало само понятие «средняя скорость». Кроме того, по закону в постановлении должно быть указано конкретное место нарушения ПДД, а в случае со средней скоростью его не было. Мало того, иногда водителей штрафовали дважды за одно превышение — они получали штрафы за так называемое «мгновенное» нарушение со стандартных камер, а также за превышение средней скорости.

Почему штраф за среднюю скорость вернется

Как передает «Коммерсант», Министерство транспорта России планирует отправить на межведомственное согласование проект изменений в ПДД. Там будет прописано понятие «средняя скорость» и отмечено, что запрещается ее превышать. Изначально в Минтрансе хотели ввести в действие новые поправки 1 марта 2024 года, однако сейчас речь идет о 1 сентября. Как передает издание, проект уже поддержали регионы и Минэкономики.

Под «средней скоростью» будет подразумеваться «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». «Местом совершения нарушения» станет зона контроля последней камеры.

Как измеряют среднюю скорость

Для расчета средней скорости на участке дороги длиной хотя бы в несколько километров установят две камеры. Первая будет отмечать время въезда на участок, а вторая — время выезда. Таким образом, будет известно расстояние, которое преодолел автомобиль, и его время. Затем делим путь, пройденный объектом, на время его движения и получаем среднюю скорость.

Если полученный итог будет выше введенных ограничений, то водитель получит штраф.

Зачем вводят штрафы за среднюю скорость

Новыми штрафами в ГИБДД хотят бороться с так называемым «эффектом кенгуру». Под ним подразумеваются ситуации, когда водители заранее знают, где находятся камеры контроля скорости (а эту информацию сейчас дают, например, навигаторы), и притормаживают перед ними. Затем они вновь разгоняются и едут со значительным превышением.

Сумма штрафа за превышение средней скорости

Согласно российским ПДД, максимальное ограничение скорости в городе составляет 60 км/ч, за городом можно ехать 90 км/ч, на некоторых трассах в летнее время можно разгоняться и до 130 км/ч. Однако это общие ограничения, на каждом участке дороги могут устанавливаться дополнительные — например, 20 км/ч или 40 км/ч.

При этом, согласно российскому КоАП, за превышение скорости менее чем на 20 км/ч не штрафуют. То есть получается, что в городе водитель может ехать со скоростью 79 км/ч, не опасаясь получить штраф. Правда, за превышение скорости на 60 км/ч уже могут лишить прав на четыре — шесть месяцев.

Превышение на 20–40 км/ч — 500 руб. (если заплатить в течение первых 20 дней, то 250 руб.). На 40–60 км/ч — 1000–1500 руб. (2000–2500 руб. при повторном нарушении в течение года). На 60–80 км/ч — 2000–2500 руб. или лишение прав на четыре — шесть месяцев (5000 руб. при фиксации камерой при повторном нарушении в течение года или лишение прав на 12 месяцев, если остановит инспектор ГИБДД). На 80 км/ч и более — 5000 руб. или лишение прав на шесть месяцев (5000 руб. при фиксации камерой при повторном нарушении в течение года или лишение прав на 12 месяцев, если остановит инспектор ГИБДД).

В ГИБДД всегда отмечали, что превышение скорости является одной из главных причин ДТП. Так, глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников ранее отмечал, что из-за превышения скорости погибает каждый четвертый участник смертельных ДТП.

Что могут фиксировать камеры

В настоящий момент на дорогах России есть более 24 тыс. стационарных камер, которые могут фиксировать различные нарушения ПДД. Согласно статистике МВД, на камеры сейчас приходится до 90% всех штрафов, которые выписываются водителям.

Чаще всего они фиксируют на видео лишь превышение скорости (это делают 72% аппаратов). Однако в 2022 и 2023 году стали массово появляться камеры, которые могут видеть выезд на встречку (13% устройств), нарушения требований знаков и разметки (почти 11%), проезд на красный свет (10,8%), невыполнение требований об остановке перед стоп-линией (8%), движение по полосе для маршрутных ТС (4,4%), отказ водителя пропустить пешехода на переходе (2,4%).

Превышение скорости — это самое распространенное нарушение ПДД. На него приходится порядка 75% всех штрафов (чаще всего водители превышают скорость на 20–40 км/ч, а вот превышение на 60 км/ч и более — это лишь 0,5% штрафов).