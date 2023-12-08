АвтоВАЗ запустил спецпрограммы на Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил о запуске специальных программ на покупку Lada Vesta нового поколения на особо выгодных условиях. Они будут действовать в декабре, сообщается на сайте компании.

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В частности, желающие приобрести автомобиль в кредит смогут сделать это с льготной ставкой от 7,9% годовых или со скидкой до 105 тысяч рублей и полисом КАСКО в подарок.

«Программа "Трейд-ин по выгодному курсу" позволит приобрести новую Lada Vesta с выгодой 60 тысяч рублей. По акции доступны все модели этого семейства, в том числе Sportline», — говорится в тексте.

Кроме того данную программу можно суммировать со льготной ставкой на кредит от 7,9 годовых, отметили в компании.