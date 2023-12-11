Рестайлинговый лифтбек FAW Bestune B70 объявлен новым поколением

Преобразившаяся пятидверка предложена с двухлитровым турбодвигателем в сочетании с классическим автоматом, тогда как дореформенной модели еще положены 1.5T и «робот».

© Колеса.ру

На сертификационных снимках китайского минпрома обновленный лифтбек FAW Bestune B70 засветился еще летом, сам производитель раскрыл дизайн модели в ноябре. Теперь же в Поднебесной дан старт продажам. К слову, концерн FAW позиционирует такую «семидесятку» в качестве следующей, четвертой по счету генерации, хотя это все же рестайлинг. Напомним, в Китае Bestune B70 в виде лифтбека дебютировал в 2020 году, а в предыдущих поколениях модель была седаном.

Внешность оформили в новом фирменном стиле, который уже примерили модернизированные паркетники Bestune T77 и Bestune T99, а также свежие кроссовер Bestune T90 и минивэн Bestune M9. Так, лифтбеку достались семейная радиаторная решетка с горизонтальными хромированными полосками и новая эмблема. Кроме того, FAW Bestune B70 лишился фар и фонарей «под Cadillac»: у пятидверки отныне двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже – блоки основных фар), а на корме красуется единая плашка.

Длина Bestune B70 выросла на 45 мм до 4855 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм. Для лифтбека предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса.

Внутри все так же установлено табло, однако экраны приборки и мультимедийной системы теперь в другом корпусе, из-за чего пришлось слегка переделать переднюю панель. Отдельный сенсорный блок управления «климатом» убрали, вместо него – узкая сенсорная же полоска под дефлекторами обдува. Также доработали центральный тоннель, вдобавок появился компактный селектор трансмиссии.

На данный момент рестайлинговый FAW Bestune B70 доступен с одним двигателем – это прежняя бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 224 л.с., которая работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом от Aisin. Дореформенный лифтбек еще оснащается 169-сильным турбомотором 1.5 в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Не исключено, что младший движок у обновленной пятидверки появится позже.

Цена преобразившегося Bestune B70 начинается с отметки 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,66 млн рублей по актуальному курсу.