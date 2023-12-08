АвтоВАЗ отзовет внедорожники Lada Niva из-за заклинивания передач

АвтоВАЗ сообщил о проведении четвертой по счету сервисной кампании, которая касается устранения проблемы заклинивания передач в механической трансмиссии внедорожников LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. Об этом сообщает «Лада.Онлайн».

Отмечается, что данная сервисная кампания стартовала со второй половины сентября. Специально с этой целью АвтоВАЗ выпустил предписание №77-23.

«Если в дилерский центр Lada обратится владелец автомобиля из списка по несоответствию "заклинивание передач КПП", специалисты центра выполнят диагностику, и в случае необходимости проведут замену втулки пружины фиксатора задней передачи 21010-1702086-00. Для этого потребуется снятие и установка коробки передач», — говорится в документе.