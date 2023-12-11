Стали известны цены на ремонт и обслуживание электрокара Zeekr 001 в России

Ранее в сети появилась информация о сложности обслуживания экзотических китайских автомобилей вроде Zeekr 001. Журналисты Autonews выяснили, в какую цены выльется ремонт и обслуживание китайского автомобиля стоимостью 6,9 млн рублей.

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Действительно, с ремонтом и обслуживанием электрокаров Zeekr 001 есть определенные проблемы, так как машины поставляются в нашу страну неофициально. Владельцы должны быть готовы к сложностям. Так, кузовных деталей на складах в России нет. Их придется покупать под заказ, а срок ожидания составит 2-3 месяца.

Стоимость нового лобового стекла составляет минимум 70 000 рублей, нижняя матричная фара обойдется уже в 200 000 рублей. Купить передний бампер можно минимум за 100 000 рублей. Оригинальных запчастей для Zeekr 001 нет, но имеются качественные аналоги из Китая. Максимум можно найти оригинальную деталь, которую сняли с другого автомобиля. Детали с завода в Россию не возят. Кроме того, есть риск того, что заказанная в Китае кузовная деталь может не подойти к вашему автомобилю. Каталогов запчастей нет, а поэтому приходится надеятся на ответственность китайских поставщиков.

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