Новую BMW 5 серии разбили в краш-тесте Euro NCAP

5 за 5! BMW 5 серии в рейтинге краш-тестов Euro NCAP
Официально опубликован рейтинг безопасности Euro NCAP. В него вошли 11 автомобилей, которые подверглись краш-тестам, чтобы выяснить, насколько они уязвимы в случае столкновения. Седан BMW 5 серии восьмого поколения вошел в этот список, и он был оценен в полностью электрической конфигурации i5 eDrive40.
Как и следовало ожидать от люксового бренда с моделью в высшем сегменте, заднеприводный одномоторный G60 получил все пять звезд. Электромобиль 5 Series набрал 89 % в тесте защиты взрослых пассажиров и 85 % в тесте защиты детей, а также 86 % в категории "Уязвимые участники дорожного движения".
В категории Safety Assist он получил 78%. Как бы хороши ни были эти результаты, BMW не стал самым безопасным автомобилем в группе. Volkswagen ID.7 занял первое место, показав более высокие результаты по безопасности во всех категориях, кроме "Уязвимые участники дорожного движения".
Новый 5er - не единственный BMW, недавно протестированный Euro NCAP: электрический кроссовер iX1 также получил пятизвездочный рейтинг в начале 2023 года. В прошлом году X1 и 2 Series Active Tourer получили пять звезд в краш-тестах Euro NCAP, но, i4 разочаровал, получив только четыре звезды. Euro NCAP выражает свою обеспокоенность тем, что автомобили продолжают становиться тяжелее. Протестированный i5 eDrive40 весил 2 345 килограммов. Версии 5 Series EV с двумя двигателями еще тяжелее.