Новую BMW 5 серии разбили в краш-тесте Euro NCAP

Официально опубликован рейтинг безопасности Euro NCAP. В него вошли 11 автомобилей, которые подверглись краш-тестам, чтобы выяснить, насколько они уязвимы в случае столкновения. Седан BMW 5 серии восьмого поколения вошел в этот список, и он был оценен в полностью электрической конфигурации i5 eDrive40.

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Как и следовало ожидать от люксового бренда с моделью в высшем сегменте, заднеприводный одномоторный G60 получил все пять звезд. Электромобиль 5 Series набрал 89 % в тесте защиты взрослых пассажиров и 85 % в тесте защиты детей, а также 86 % в категории "Уязвимые участники дорожного движения".

В категории Safety Assist он получил 78%. Как бы хороши ни были эти результаты, BMW не стал самым безопасным автомобилем в группе. Volkswagen ID.7 занял первое место, показав более высокие результаты по безопасности во всех категориях, кроме "Уязвимые участники дорожного движения".