Hyundai готовит гоночную модель

Hyundai выпустит гоночную модель для первого в стране монокубка на электрокарах. Летом 2023 года компания Hyundai рассекретила мощнейший электрический хэтчбек Ioniq 5 N — спортивный электромобиль дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде в своём дорожном варианте, а в феврале будущего года будет показан Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup. Новая модификация, анонсированная на мероприятии N Festival, станет гоночным электромобилем для фирменного монокубка, который создаёт южнокорейский автопроизводитель. Старт первого в Южной Корее гоночного монокубка на электрокарах запланирован на май 2024 года.

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Визуально Ioniq 5 eN1 Cup отличается от базового хэтчбека развитым аэродинамическим обвесом с развитым сплиттером, массивным диффузором и крупным антикрылом, 18-дюймовыми колёсами с гоночными шинами-сликами. Электромобиль получит регулируемую подвеску с уменьшенным до 70 миллиметров дорожным просветом и усиленные тормозные механизмы.

Гоночный хэтчбек будет облегчён примерно на 200-250 килограммов за счёт отказа от внутренней отделки и установки поликарбонатного остекления. При этом появятся сертифицированный FIA каркас безопасности, дополнительная защита аккумулятора с системой отключения батареи при перегреве, а также будет установлен интегрированный пневмодомкрат.

CarSceneKorea