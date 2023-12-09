Aston Martin свернул выпуск спецверсии суперкара Vanquish

Aston Martin, британский автопроизводитель больше не намерен выпускать специальную версию своего суперкара Vanquish с двигателем, расположенным внутри колесной базы. Оригинальный концепт-кар дебютировал на ГИМС-2019, и в его производственных перспективах компания тогда была уверена. Дошло даже до того, что назвали главных конкурентов – Ferrari F8 Tributo и McLaren 720S. Если бы суперкар дебютировал сегодня, мы могли бы представить, что он также будет конкурировать с Ferrari 296 GTB. Мало того, Aston Martin позиционировал его как самый доступный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя в линейке.