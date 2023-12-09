Aston Martin свернул выпуск спецверсии суперкара Vanquish
Aston Martin, британский автопроизводитель больше не намерен выпускать специальную версию своего суперкара Vanquish с двигателем, расположенным внутри колесной базы. Оригинальный концепт-кар дебютировал на ГИМС-2019, и в его производственных перспективах компания тогда была уверена. Дошло даже до того, что назвали главных конкурентов – Ferrari F8 Tributo и McLaren 720S. Если бы суперкар дебютировал сегодня, мы могли бы представить, что он также будет конкурировать с Ferrari 296 GTB. Мало того, Aston Martin позиционировал его как самый доступный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя в линейке.
Прототип Женевского шоу имел гибридную трансмиссию на основе разработанного в компании двигателя V6 с турбонаддувом. Позже появились сообщения о том, что компания больше не рассматривает V6 — его обычный 4,0-литровый Mercedes-AMG V8 якобы дешевле в использовании. Предполагалось, что электромоторную установку также позаимствуют у Mercedes. Суммарная мощность оценивалась в 800 лошадиных сил