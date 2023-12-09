Дизельный минивэн Mercedes-Benz превратили в 280-сильный бизнес-шаттл

Компания Manhart превратила дизельный Mercedes-Benz в 280-сильный минивэн.Немецкое тюнинговое ателье, известное своими проектами на базе преимущественно баварских моделей, анонсировало свою новую работу. На сей раз специалисты Manhart обратили внимание на Mercedes-Benz, причём необычного для компании формата — за основу был взят минивэн семейства V-Class, причём с дизельным двигателем. Автомобиль получил ряд комплексных доработок, которые затронули как двигатель, так и экстерьер, а вот интерьер остался стандартным.

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Mercedes-Benz V 300 d получил новый блок управления двигателем MHtronik, который позволил нарастить отдачу 2,2-литрового турбодизеля с 237 до 280 лошадиных сил. Прочие технические доработки подразумевают только новые пружины H&R.

Они уменьшают дорожный просвет на 25 миллиметров. Дополняют экстерьер фирменные 20-дюймовые колёсные диски из каталога Manhart.

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart