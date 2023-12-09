Toyota представила топовую GR Supra в исполнении GT4 100th Edition Tribute

Toyota выпустила топовое купе GR Supra версии GT4 100th Edition Tribute. В 2023 году японский автопроизводитель отпраздновал поставку клиенту сотого экземпляра гоночного купе GR Supra GT4 созданием лимитированной версии GR Supra GT4 100th Edition, которую сделали тиражом всего в три экземпляра. На выставке тюнинга в немецком Эссене марка показала модель с похожим именем GR Supra GT4 100th Edition Tribute, но кардинально отличающуюся по сути — это настоящее гоночное купе, но для дорог общего пользования.

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Взяв за основу спорткар в комплектации Lightweight с 450-сильным 3,0-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, компания щедро сдобрила купе аксессуарами из каталога Gazoo Racing — и даже карбоновым аэродинамическим обвесом от немецкого ателье AC Schnitzer.

Кузов цвета Plasma Orange дополнен чёрно-золотыми стикерами и наклейками с логотипами компаний, продукция которых использована в проекте — регулируемая подвеска Bilstein Evo T1, 19-дюймовыми колёсами Protrack One и спортивной выхлопной системой Milltek.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota