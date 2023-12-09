Дилеры США просят Байдена притормозить с электромобилями
Около 4000 дилерских центров по всей территории США подписали петицию к президенту США Джо Байдену с просьбой более осторожно подходить к электрификации транспортных средств.
Текущая стратегия, предложенная Агентством по охране окружающей среды США (EPA), гласит, что к 2030 году электромобили должны составлять 60% всех проданных автомобилей. Всего через два года после этого ожидается, что этот же показатель достигнет 67%. По мнению многих предприятий по продаже автомобилей по всей стране, эти цели неустойчивы и опасны. В своем обращении Микки Андерсон, генеральный директор Baxter Auto Group, заявил, что вся программа электрификации является крайне политизированной и оставляет настоящих автолюбителей без права выражать собственное мнение, сообщает Motor1.
В письме президенту дилеры отмечают, что поддерживают общий переход от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям, но не могут создать достаточный спрос на нынешние поставки. Явный энтузиазм первых пользователей электромобилей, которые в прошлом году вели продажи в этом сегменте рынка, практически прекратился, поскольку большинство клиентов, которые хотели электромобили, купили один, а на остальных не повлияли цены или другие характеристики.