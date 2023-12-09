Награду за лучший дизайн концепт-кара получил электрический багги

Редакция автомобильного издания Car Design News объявила лауреатов своей ежегодной премии Дизайн года — и в номинации Лучший дизайн концепт-кара первое место по решению жюри присуждено электрическому багги Dacia Manifesto, представленному в сентябре 2022 года.

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«За годы вручения нашей премии Dacia ни разу не номинировалась ни в одной из категорий, и этот успех демонстрирует сколь впечатляющего прогресса добился департамент дизайна», — отмечает редактор Car Design News Джеймс Маклаклен.

Концепт Dacia Manifesto, по словам создателей, представляет собой лабораторию для реализации новейших идей инженеров и не будет пущен в серийное производство. Кузов машины выполнен из переработанного пластика, у автомобиля нет дверей, боковых окон и лобового стекла, тем не менее машина подготовлена для езды по бездорожью и поездок по пересечённой местности.

В тройку лучших концептов по версии Car Design News также вошли электрический субкомпактный пикап Citroen Oli с углом наклона лобового стекла в 90 градусов, а также концептуальный спорткар Mercedes Vision One-Eleven.