Спрогнозирована полная отмена штрафов за превышение средней скорости

Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов спрогнозировал полную отмену штрафов за превышение средней скорости. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

© Lenta.ru

Средняя скорость транспортного средства рассчитывается по времени, потраченного на путь между двумя или несколькими камерами. Петр Шкуматов назвал подобные штрафы инициативой конкретного ведомства.

«Все замечания Верховного суда, которые и привели к отмене штрафа за среднюю скорость, ведомством-инициатором проигнорированы», — заметил специалист.

По словам Шкуматова, такие штрафы должны быть отменены по закону, так как при оценке средней скорости не учитывается фактическое место правонарушения: «Не может быть такого, что нарушение совершено где-то на протяжении 20 километров какой-то дороги».

«Если места нет, то и постановление об административном правонарушении выписать просто невозможно, нельзя. Это напрямую запрещено, что постановил Верховный суд», — обратил внимание на правовой парадокс Петр Шкуматов.