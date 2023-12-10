Автомобили Tesla начнут автоматически вызывать спасателей на место аварии

До конца текущего года Tesla выпустит обновление прошивки для своих электромобилей, главной особенностью которого станет функция автоматического дозвона в службу спасения по номеру 911 в случае аварии. Об этом сообщает издание The Verge.

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Ожидается, что обновление выйдет уже на следующей неделе. Кроме автодозвона в службу спасения, оно привнесет ряд других функций, такие как поддержка Apple Podcasts, поддержка Bluetooth-гарнитур мультимедийными экранами на задних рядах и не только.

Apple Podcast это уже второй сервис Apple, поддержка которого появилась в Tesla. Ранее компания интегрировала в мультимедийную платформу автомобиля Apple Music.