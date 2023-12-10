Автомобили Tesla начнут автоматически вызывать спасателей на место аварии

До конца текущего года Tesla выпустит обновление прошивки для своих электромобилей, главной особенностью которого станет функция автоматического дозвона в службу спасения по номеру 911 в случае аварии. Об этом сообщает издание The Verge.
Ожидается, что обновление выйдет уже на следующей неделе. Кроме автодозвона в службу спасения, оно привнесет ряд других функций, такие как поддержка Apple Podcasts, поддержка Bluetooth-гарнитур мультимедийными экранами на задних рядах и не только.
Apple Podcast это уже второй сервис Apple, поддержка которого появилась в Tesla. Ранее компания интегрировала в мультимедийную платформу автомобиля Apple Music.
Как пишет The Verge, Tesla объявила о дополнительных функциях после того, как кто-то пожаловался в X (ранее Twitter) на то, что, судя по утечкам, обновление будет «дерьмовым». Прошлые рождественские обновления принесли с собой больше возможностей. Например, в 2023 году добавила интеграцию со Steam, а годом прежде в ОС Tesla появились TikTok и игра Sonic the Hedgehog.