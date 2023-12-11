Новый кит-кар из Литвы сочетает внешность Porsche и двигатель от Audi R8

На сцене появился новый кит-кар: литовская команда Rhino Racing представила свой RR01, немного напоминающий одновременно Porsche Carrera GT и 918 Spyder. Он допущен для дорого общего пользования и представляет собой купе с жёсткой крышей и дверями типа «крыло чайки».

На веб-сайте компании мало подробностей, но там говорится, что цены начинаются от 25 000 евро (~2,5 млн рублей), а в основе RR01 лежит алюминиевое монококовое шасси.

Другие особенности включают кузов из стекловолокна, полностью регулируемую подвеску на двойных поперечных рычагах, регулируемые в трех направлениях амортизаторы и спортивное рулевое колесо со встроенным 4,3-дюймовым дисплеем.

Покупатели, ищущие что-то более спортивное, могут получить версию «Option 2», которая стоит 27 500 евро (~2,7 млн рублей). Похоже, он больше ориентирован на трек, поскольку у него есть поликарбонатные окна и 19-дюймовые колеса, обутые в шины Toyo.

Также сообщается, что автомобиль оснащен тормозной системой AP Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и сзади. К ним присоединяются шеститочечные ремни безопасности и 7-дюймовая информационно-развлекательная система.

Двигатель можно купить отдельно по цене 37 500 евро (~3,7 млн рублей). Это намного больше, чем стоит кузов в сборе, но покупатели получат 5,2-литровый двигатель V10 от Audi R8.

Rhino утверждает, что двигатель будет полностью переработан и получит совершенно новые внутренние компоненты. Говорят, что он будет сочетаться с «протестированной в гонках секвентальной коробкой передач с прямой передачей», спортивным ЭБУ и дифференциалом повышенного трения. Подробностей пока нет, но сообщается, что автомобиль будет заднеприводным, а мощность достигнет 480 л.с. (358 кВт).