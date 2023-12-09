Tesla Cybertruck превратили в экспедиционный внедорожник

Электропикап Tesla Cybertruck превратили в экспедиционный вездеход. Калифорнийская компания Unplugged Performance, с 2013 года занимающаяся тюнингом моделей Tesla, представила свой новый проект на базе представленного под занавес 2023 года серийного пикапа Cybertruck. Для электромобиля предложен широкий перечень аксессуаров, призванных превратить модель в серьёзный экспедиционный внедорожник с расширенными возможностями на дорогах и за их пределами и новым функционалом. Линейка аксессуаров UP Invincible включает в себя множество продуктов для доработки пикапа.

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Самым дорогим — 9995 долларов — на сегодняшний день аксессуаром является лифт-комплект подвески, который увеличивает дорожный просвет почти на 6,5 сантиметров. Компания утверждает, что комплект сохраняет функциональность штатной пневматической подвески. Обвес включает усиленные бамперы из высокопрочной углеродистой стали, которые имеют точки для крепления дополнительного света, площадки для установки домкрата, установки запасного колеса и крепления фаркопа.

Дополнительно можно заказать накладки на колёсные арки из углеродного волокна со сверхпрочной запатентованной Unplugged Performance кевларовой подложкой. В набор деталей для внешнего тюнинга входят также силовые пороги, новый углепластиковый капот, рейлинги на крышку грузового отсека, а также составная стальная защита днища.

Unplugged Performance

Unplugged Performance

Unplugged Performance

Unplugged Performance