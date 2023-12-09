Из пикапа Ford F-150 сделали беспилотный Kodiak для Пентагона
Из пикапа Ford F-150 сделали беспилотный вездеход Kodiak для Пентагона. Юридические и технические сложности пока не позволяют беспилотным автомобилям в полной мере выйти на дороги общего пользования, но там, где подобных ограничений нет, беспилотники привлекают всё больше и больше внимания потребителей. Особенно если речь идёт об армии, которая всё больше нацелена беречь людей и заменять их роботами и новыми технологиями везде, где это возможно. Специально для таких задач и разработан пикап Ford F-150 с системой автопилота.
Проект реализован американской компанией Kodiak Dynamics в интересах Пентагона. Пикап оснащён фирменной системой Kodiak Driver, которая имеет все необходимое аппаратное и программное обеспечение для автономной работы автомобиля, но также позволяет при необходимости управлять машиной дистанционно или использовать его как обычный пикап с водителем за рулём. F-150 укомплектован сменными модулями DefensePod для военных нужд, причем каждый модуль снабжён программным обеспечением, разработанным для специфических приложений оборонного ведомства.
Подробности о беспилотном оборудовании держатся в секрете, но Kodiak Dynamics заявила, что использует то же программное обеспечение, что и для беспилотных дальнемагистральных грузовиков. DefensePod представляют собой адаптированную версию модульных сменных сенсорных модулей SensorPod — капсулы начинены множеством мощных камер, датчиков LiDAR и радаров, которые в реальном времени создают цифровую среду для работы автопилота.
Модули DefensePods могут быть легко заменены в полевых условиях техническим специалистом, не требующим специальной подготовки, в течение 10 минут, а кроме того их можно устанавливать на самую разнообразную технику, что позволяет с минимальными усилиями превращать разный транспорт в беспилотный. Министерство обороны США обеспечило Kodiak Dynamics контрактом на 50 миллионов долларов на постройку двух тестовых беспилотных пикапов, которые будут на протяжении года испытываться военными. Главной задачей станет проверка работоспособности машины на пересечённой местности и в условиях плохой работы GPS.