Из пикапа Ford F-150 сделали беспилотный Kodiak для Пентагона

Из пикапа Ford F-150 сделали беспилотный вездеход Kodiak для Пентагона. Юридические и технические сложности пока не позволяют беспилотным автомобилям в полной мере выйти на дороги общего пользования, но там, где подобных ограничений нет, беспилотники привлекают всё больше и больше внимания потребителей. Особенно если речь идёт об армии, которая всё больше нацелена беречь людей и заменять их роботами и новыми технологиями везде, где это возможно. Специально для таких задач и разработан пикап Ford F-150 с системой автопилота.

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Проект реализован американской компанией Kodiak Dynamics в интересах Пентагона. Пикап оснащён фирменной системой Kodiak Driver, которая имеет все необходимое аппаратное и программное обеспечение для автономной работы автомобиля, но также позволяет при необходимости управлять машиной дистанционно или использовать его как обычный пикап с водителем за рулём. F-150 укомплектован сменными модулями DefensePod для военных нужд, причем каждый модуль снабжён программным обеспечением, разработанным для специфических приложений оборонного ведомства.

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Подробности о беспилотном оборудовании держатся в секрете, но Kodiak Dynamics заявила, что использует то же программное обеспечение, что и для беспилотных дальнемагистральных грузовиков. DefensePod представляют собой адаптированную версию модульных сменных сенсорных модулей SensorPod — капсулы начинены множеством мощных камер, датчиков LiDAR и радаров, которые в реальном времени создают цифровую среду для работы автопилота.