Один из дилеров привез в Россию кроссовер Ford Equator Sport. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 3 843 500 рублей.

Этот SUV является укороченной версией обычного Equator. У Equator Sport только пятиместный салон, колесная база уменьшена на 139 мм (до 2726 мм). Кроме того, кроссовер на 49 мм ниже (1706 мм) Equator.

Внутри - экраны приборов и медиасистемы под единым стеклом, двухуровневый центральный тоннель, шайба управления коробкой передач. В списке оборудования панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга "слепых" зон и удержания в полосе движения.

Под капотом - турбочетверка 1,5 литра Ecoboost (170 л.с., 260 Нм) и семиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями. Привод только передний.