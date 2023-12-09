Новозеландский гиперкар Rodin FZero впервые вышел на дорожные тесты
Новозеландская фирма Rodin Cars, основанная владельцем софтверной компании Dicker Data Дэвидом Дикером, довела проект своего трекового гиперкара FZero до финальной стадии.
Одноместный болид с гибридной силовой установкой и монструозным аэродинамическим обвесом вышел на ездовые испытания, которые начались на Южном острове в Новой Зеландии — за руль в первом выезде сел лично основатель компании Rodin Cars. Производство клиентских автомобилей собирались начать летом 2023 года.
Гиперкар построен на основе карбонового монокока и имеет углепластиковый кузов с аэродинамическими элементами, которые обеспечивают FZero прижимную силу, в шесть раз превышающую вес машины. Новинка получила двигатель Rodin RC10 разработки Neil Brown Engineering и Rodin Cars.
Это 4,0-литровый турбомотор V10 дополнен 130-киловаттным электромотором на коленвале, что обеспечивает суммарную отдачу в 1176 лошадиных сил и 1026 Нм крутящего момента, которые идут на задние колёса через 8-ступенчатую секвентальную коробку передач Ricardo.
«Тесты прошли очень хорошо, мы смогли выполнить нашу программу. Мы воодушевлены тем, что проект FZero вступает в следующую фазу — это действительно машина, не похожая ни на одну другую», — заявил глава Rodin Cars Дэвид Дикер.
Правда, пока выпуск 27 экземпляров гиперкара стоимостью по 1,8 миллиона фунтов стерлингов выбивается из графика, поскольку еще не закончены ездовые испытания и финальные настройки машины.