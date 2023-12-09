Новозеландский гиперкар Rodin FZero впервые вышел на дорожные тесты

Новозеландская фирма Rodin Cars, основанная владельцем софтверной компании Dicker Data Дэвидом Дикером, довела проект своего трекового гиперкара FZero до финальной стадии.

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Одноместный болид с гибридной силовой установкой и монструозным аэродинамическим обвесом вышел на ездовые испытания, которые начались на Южном острове в Новой Зеландии — за руль в первом выезде сел лично основатель компании Rodin Cars. Производство клиентских автомобилей собирались начать летом 2023 года.

Гиперкар построен на основе карбонового монокока и имеет углепластиковый кузов с аэродинамическими элементами, которые обеспечивают FZero прижимную силу, в шесть раз превышающую вес машины. Новинка получила двигатель Rodin RC10 разработки Neil Brown Engineering и Rodin Cars.

Это 4,0-литровый турбомотор V10 дополнен 130-киловаттным электромотором на коленвале, что обеспечивает суммарную отдачу в 1176 лошадиных сил и 1026 Нм крутящего момента, которые идут на задние колёса через 8-ступенчатую секвентальную коробку передач Ricardo.

«Тесты прошли очень хорошо, мы смогли выполнить нашу программу. Мы воодушевлены тем, что проект FZero вступает в следующую фазу — это действительно машина, не похожая ни на одну другую», — заявил глава Rodin Cars Дэвид Дикер.