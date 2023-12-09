В Китае представлен минивэн, названный в честь лайнера Airbus

Принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely марка LEVC представила минивэн L380, получивший кодовый индекс в честь знаменитого широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A380. Об этом сообщает Autohome.

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Основанный в 1908 году британский бренд LEVC был приобретен компанией Geely. В мае 2023 года он представил новую архитектуру для автомобилей, базирующуюся на космических технологиях.

Колесная база построенных на ней автомобилей может меняться в пределах 3-3,8 м, а благодаря плоскому полу существенно повышается коэффициент использования пространства внутри кузова.

Geely

Передняя часть новинки украшена сплошной светодиодной полосой поперек капота, которая перекликается с задними фонарями, которые также соединены сплошной полосой.