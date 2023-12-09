Maserati построила особый MC20 для звезды чемпионата MotoGP

Запущенная программа персонализации автомобилей Maserati набирает обороты — всё больше клиентов выбирает эксклюзивное оформление своих моделей, а среди покупателей проектов от Fuoriserie становится всё больше звёздных владельцев. Одним из них стал прославленный итальянский мотогонщик Лорис Капиросси, который приобрёл себе спорткар Maserati MC20. Спортсмен лично принял участие в создании особого декора своего суперкара.

© Maserati

Для окраски автомобиля звезда MotoGP выбрал ярко-синий цвет, который дополнен ярко-жёлтыми акцентами, роль которых играют фирменный трезубец логотипа, название марки и ряд мелких деталей на кузове.

Появились памятные плашки с названием модели и именем её владельца, а также номера «65» в честь гоночного номера Лориса Капиросси. Салон отделан в чёрной гамме и практически лишён каких-либо ярких деталей.