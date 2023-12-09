Илона Маска уличили в обмане с рекламным видео Tesla Cybertruck

Пользователь Reddit нашёл место, где проходила гонка «на четверть мили» между суперпикапом во главе автопоезда и Porsche 911 в кузове 992. Оказалось, что на рекламном видео показали заезд не на 1/4, а на 1/8 мили: об этом свидетельствует расположение трибун. Портал Motor1.com тоже пришёл к выводу, что дуэль между Tesla и Porsche состоялась на короткой дистанции.

© Tesla

На пресс-конференции Илон Маск утверждал, что Tesla Cybertruck с Porsche 911 на прицепе быстрее такого же Porsche 911 на дистанции четверть мили. Однако в знаменитом видео финишный створ находится напротив трибун. А на закрытом полигоне в Сакраменто, где проходил заезд, протяжённость трибун меньше 402 метров: это легко проверить по гугл-панорамам.

Топ-версия Tesla Cybertruck Cyberbest проезжает «квотер» быстрее 11 секунд, если верить официальным характеристикам. Однако под нагрузкой пикап явно будет медленнее, ведь прицеп с Porsche 911 весит как минимум 4800 фунтов (около 2,2 тонны). Какой именно Porsche 911 взят для дуэли не ясно, но похоже речь идёт о медленной версии купе с «механикой»: в видеоролике можно заметить, как спорткар немного клюёт носом при переходе на вторую передачу.