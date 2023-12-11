«За рулем» нашел архивы 90-х годов с уникальными фотографиям тюнинга «Волги»
Журнал «За рулем» опубликовал уникальные архивные фотографии 90-х годов с тюнингом автомобилей «Волга».
Как пишет издание, недоступная в советское время «Волга» в начале 1990-х годов перестала вызывать интерес, так как в Россию начали ввозить новые и подержанные иномарки. При этом еще оставались люди, которым нравилась «Волга». Это подтолкнуло многочисленные мастерские и тюнинг-ателье заняться доработкой «Волги», чтобы сделать автомобиль интереснее и эпатажнее. Одним из первых за тюнинг волги взялся институт НАМИ, который уже в конце 1980-х годов начла утрачивать всесоюзное влияние. Креативные сотрудники института начали работать над улучшением уже существующих автомобилей. В последствии это стали называть тюнингом.
В 1988 году появился необычный вариант автомобиля ГАЗ-3102 «Волга». Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора, а также была изменена задняя часть крыши. В итоге «Волга» стала напоминать престижный американский седан Lincoln Town Car.
Также в конце 1990-х годов НАМИ сделал уникальный тюнинг-проект «Волги» в стиле автомобиля Jaguar. Машина получила пластиковые обвесы и четыре круглые фары.
Также были варианты других «Волг» с более мощными двигателями. На советскую «Волгу» специалисты устанавливали даже двигатель V6 рабочим объемом 3,4 литра от Toyota мощностью 190 лошадиных сил. Также были варианты универсалов «Волга», переделанные под внедорожники.