«За рулем» нашел архивы 90-х годов с уникальными фотографиям тюнинга «Волги»

Как пишет издание, недоступная в советское время «Волга» в начале 1990-х годов перестала вызывать интерес, так как в Россию начали ввозить новые и подержанные иномарки. При этом еще оставались люди, которым нравилась «Волга». Это подтолкнуло многочисленные мастерские и тюнинг-ателье заняться доработкой «Волги», чтобы сделать автомобиль интереснее и эпатажнее. Одним из первых за тюнинг волги взялся институт НАМИ, который уже в конце 1980-х годов начла утрачивать всесоюзное влияние. Креативные сотрудники института начали работать над улучшением уже существующих автомобилей. В последствии это стали называть тюнингом.