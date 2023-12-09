Новые электрокары Volkswagen разработают на старой китайской платформе

На минувшей неделе Volkswagen заключил сделку с фирмой Xpeng. «Дочка» VW получит 4,99% акций китайского стартапа, заплатив 5,05 миллиарда юаней (706 миллионов долларов). Вдобавок, немецкая сторона сможет пользоваться технологиями Xpeng, а именно — получить доступ к платформе SEPA. Две новинки Volkswagen с начинкой Xpeng появятся к 2026 году.

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Интересно, что Xpeng отдаст Volkswagen документацию на платформу SEPA двухлетней давности, тогда как новейшие модели стартапа построены на модернизированной архитектуре SEPA 2.0. Принципиальное отличие — шасси с алюминиевыми подрамниками. Впрочем, 800-вольтовая электросистема, пневмоподвеска и возможность использования автопилота с лидарами есть и у «старого» шасси.

Две новинки Volkswagen окажутся технически близки к Xpeng G9, то есть речь идёт о больших автомобилях с солидным набором опций и отнюдь не бюджетной ценой. Для ультрадешёвых электромобилей Volkswagen разработает платформу самостоятельно, но привлечёт китайских поставщиков и инженеров.