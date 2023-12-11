Hyundai Accent и ВАЗ-2113 стали самыми лучшими автомобилями для студентов

По данным статистики, в прошлом году 1,1 млн жителей России впервые получили права. При этом большая часть людей получила права сразу после достижения совершеннолетия. Это говорит о высоком спросе в России на автомобили среди студентов.

При этом большинство молодых людей, которые не обладают специальными знаниями и не разбираются в автомобилях, ищут себе подержанную машину через популярные сайты объявлений. Среди популярных моделей значатся не только отечественные подержанные автомобили, но и иномарки.

Так наиболее популярными у студентов издание называет Hyundai Accent и ВАЗ-2110. Также в список самых популярных недорогих подержанных автомобилей вошли Renault Logan, Mitsubishi Lancr IX и другие. Хотя перечисленные автомобили и относятся к бюджетному сегменту, большая часть российских студентов не могут себе их себе купить. В основном в расчет они берут более дешевые отечественные автомобили. Редакция портала выделяет Hyundai Accent 2007, который собирался в Таганроге, и ВАЗ-2113 выпуска 2008 года. При этом подержанные «Жигули» выглядят менее презентабельно, чем иномарке. Такая машина проиграет в комфорте, но студенту не придется переплачивать и влазить в долги.