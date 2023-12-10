Mercedes-AMG показал процесс сборки двигателей для гиперкаров Pagani

Компания Mercedes-AMG показала процесс сборки моторов для гиперкаров Pagani.

В 2022 году состоялась премьера нового гиперкара от Горацио Пагани. Модель, которая пришла на смену Pagani Huayra, вопреки ожиданиям не стала электромобилем или даже гибридом — новый Pagani Utopia сохранил, можно сказать, классический бензиновый двигатель V12 от Mercedes-AMG. Немецкая компания является неизменным поставщиком агрегатов для итальянского бренда. Сейчас Mercedes-AMG позволил всем желающим узнать, как собираются моторы для Pagani.

«В Италии есть поговорка: Squadra che vince non si cambia, что означает «Никогда не меняйте команду-победителя». Партнёрство между Pagani Automobili и Mercedes-AMG иллюстрирует этот принцип. Это была выигрышная комбинация со времен первой Zonda, когда компания из Штутгарта восприняла видение Горацио Пагани и предоставила свои самые эффективные двигатели», — гласит описание видео.

Серийный вариант гиперкара получил 865-сильный 6,0-литровый битурбомотор V12 от Mercedes-AMG с крутящим моментом 1100 Нм. Подобные агрегаты собираются вручную одним специалистом немецкой компании, который лично отвечает за весь производственный процесс. Причём сборкой моторов занимаются как мужчины, так и женщины.