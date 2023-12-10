«Болотная» спецверсия внедорожника Ford Bronco пропишется в Китае

Вездеход в исполнении Everglades перестанет быть эксклюзивом

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Из сертификационных документов стало известно, что в Поднебесной на мощностях Jiangling-Ford станут выпускать не только обычный Bronco, но и его «хардкорную» версию Everglades, адаптированную для езды по грязи. В США такой вездеход дебютировал в феврале 2022 года: модификация названа в честь национального парка во Флороде, известного заболоченной местностью.

Китайский Ford Bronco Everglades внешне отличается от американского аналога только решёткой радиатора и отсутствием лебёдки Warn. Внедорожник будет доступен в четырёхдверной версии, углы въезда/съезда составят 45/37 градусов соответственно, под капотом сохранится 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost в варианте форсировки на 275 лошадиных сил.

Известно, что китайский Bronco Everglades сможет буксировать 1,5-тонный прицеп. Похоже, унификация с американской версией будет максимальной, то есть сохранятся нестандартные мосты Dana, длинноходные амортизаторы Bilstein, специальные высокопрофильные шины Goodyear и внешние атрибуты: расширители колёсных арок, защита днища, «силовые» бамперы и наклейки на передних крыльях. В таком случае глубина преодолеваемого брода составит 925 миллиметров.