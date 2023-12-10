Tesla Cybertruck рискует стать самым травматичным автомобилем в авариях с пешеходами

Единственный в своем роде Cybertruck компании Tesla привлек внимание, но не все отзывы о нем положительные. Эксперты по безопасности бьют тревогу, выражая опасения по поводу жесткой конструкции электропикапа из нержавеющей стали.

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Угловатый дизайн, продемонстрированный в видеороликах краш-тестов во время недавнего мероприятия Tesla, вызвал опасения по поводу потенциального вреда для пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств. Хотя Tesla утверждает, что кузов грузовика поглощает удар при столкновении, специалисты по безопасности утверждают, что его сталь может нанести больший вред.