В Саратове найден в продаже легендарный 85-летний автомобиль ГАЗ М-1 «Эмка»

Житель Саратова выставил на продажу через популярную онлайн-площадку раритетный автомобиль ГАЗ М-1 «Эмка». Легендарная машина была выпущена в 1938 году, пробег составляет 64 000 километров. У автомобиля родная подвеска и рама, а также новый мотор и много новых запчастей. Стоимость машины составляет 1,9 млн рублей.

Напомним, ГАЗ М-1, который получил просторечное название «Эмка», серийно выпускался на Горьковском автозаводе с 1936 по 1942 годы. Машина стала приемником модели ГАЗ-А. Всего было выпущено 62 888 экземпляров ГАЗ М-1. Обозначение «М-1» расшифровывалось «Молотовский-первый». Машина была названа в честь председателя Совнаркома Вячеслава Молотова, его имя тогда носил завод ГАЗ. По сути, машина представляла собой вариацию автомобиля Ford Model 40-730. Автомобили окрашивались в черный цвет, иногда на боках была красная полоса.