В 2024 году в Чечне наладят производство автомобилей УАЗ

«Вы уже можете проехать на чеченской «Газеле», на чеченском «Автовазе», но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность», - сказал Хучиев, отвечая на вопрос о сроках начала выпуска автомобилей на базе завода «Чеченавто».