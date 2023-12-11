Выпуск автомобилей УАЗ в Чечне начнется в 2024 году

Выпуск автомобилей УАЗ на автомобилестроительном заводе «Чеченавто» рассчитывают начать в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Чечни Муслима Хучиева.

В 2024 году в Чечне наладят производство автомобилей УАЗ
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«Вы уже можете проехать на чеченской «Газеле», на чеченском «Автовазе», но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность», - сказал Хучиев, отвечая на вопрос о сроках начала выпуска автомобилей на базе завода «Чеченавто».

О том, что автомобили УАЗ будут выпускаться в Чечне, стало известно в ноябре этого года. Кроме УАЗов в республике планируется наладить производство спецтехники.

В список модифицируемых машин, помимо УАЗ «Пикап», войдут ГАЗ «Соболь» и ГАЗ 3308 «Садко». Впоследствии на них планируется установить крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Кроме того, будут предусмотрены автомобили для перевозки личного состава и мобильных групп.

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