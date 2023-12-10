АвтоВАЗ отремонтирует коробку передач Niva Legend и Niva Travel

Портал «Лада.онлайн» познакомился с внутренними документами и выяснил, что сервисная кампания по заслуженным тольяттинским вездеходам длится уже три месяца. На Lada Niva Legend и Lada Niva Travel могут заклинивать передачи: чтобы устранить проблему, необходимо снять коробку передач, заменить втулку пружины фиксатора задней скорости с каталожным номером 21010-1702086-00.

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Автомобили из группы риска продиагностируют при плановом техобслуживании: в случае необходимости мастера заменят втулку пружины фиксатора задней передачи. Отзывную кампанию АвтоВАЗ не инициировал, то есть бесплатно отремонтировать удастся только те внедорожники, которые обслуживаются у официальных дилеров.

В предписании №77-23 по традиции не указано количество автомобилей, которых коснётся сервисная кампания. Нет и уточняющих данных, когда были собраны внедорожники с дефектом. Хотя Niva Legend и Niva Travel давно глобально не модернизировались, АвтоВАЗ второй раз за месяц отправляет дилерам разнарядку с перечислением недостатков, которые нужно устранить «в целях гарантирования потребительских свойств».