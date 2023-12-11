В России продают китайский клон Jeep Cherokee на шасси УАЗ-469

Речь идёт об уникальном автомобиле: грузовичке Beijing BJ2030, который выпущен в 1993 году. На рубеже 1980-1990-х в Китае собирали кустарные копии внедорожников Jeep. На заводе Beijing стилизовали под американский внедорожник устаревшие модели на шасси BJ212 родом из 1960-х. Большинство машин до наших дней не сохранилось, но в Верхней Пышме нашлась именно такая.

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Владелец обозначил Beijing BJ2030, как «УАЗ Буханка», и он недалёк от истины. Дело в том, что первый китайский вездеход Beijing BJ212 создан по чертежам УАЗ-469 и очень напоминает советский автомобиль. Ходовая часть и лонжероны рамы с завода такие же, как у ульяновского внедорожника, а российские двигатель и коробку передач поставили уже в Верхней Пышме.

auto.drom.ru

auto.drom.ru

auto.drom.ru

auto.drom.ru

auto.drom.ru

Вероятно, изначально под капотом Beijing BJ2030 был установлен бензиновый 2,5-литровый «атмосферник» 492Q (клон мотора ГАЗ-21) или четырёхцилиндровый 2,4-литровый мотор от оригинального Jeep Cherokee. Теперь от американского внедорожника сохранилось только стилизованное оперение. За чудом уцелевшего «китайца» с заменёнными агрегатами хотят выручить 400 тысяч рублей.