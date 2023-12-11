В России захотели заставить водителей снижать скорость по-новому

Минтранс захотел начать штрафовать водителей за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло. Соответствующий проект постановление ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Документ вводит «правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД». В нем также появились нормы, в которых описывается ситуация, когда водитель в зоне действия камеры нарушает временные требования к скоростному режиму.

Как правило, информация об ограничении скорости на информационных табло появляется на МКАД и крупных магистралях. Такое происходит во время сильных осадков или тумана.

Сейчас штрафов для водителей за нарушение указанных на табло требований водителям не приходят — ГИБДД штрафует только за нарушение требований постоянных знаков. Если постановление примут, водителей в России все же начнут штрафовать за новое нарушение. Помимо этого, могут потребоваться соответствующие поправки к ПДД.

В постановлении отдельно оговаривается, что в таком штрафе для формирования доказательной базы должно быть отчетливо видно знак или табло, а также ограничение, которое на нем выставлено. Как отметил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, в действующих ПДД нет пояснения понятий «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации».

«Поэтому непонятно, нарушение какого пункта ПДД будет вменяться в таких случаях. Предположу, что речь идет о превышении лимита скорости, установленного на данном участке дороги. Для соблюдения принципа презумпции невиновности в таких постановлениях надо будет точно указывать, когда и как именно до водителя доводилась информация об изменении скоростного режима. Сформировать доказательную базу будет непросто», — считает эксперт.