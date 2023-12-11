Lexus предложил большие скидки на седаны ES на волне падения продаж

Китайские дилеры премиум-бренда снизили стартовую цену на модель на 50 тысяч юаней (7000 долларов или 17 процентов). Дисконт затронет и топ-версии. Причина — тридцатипроцентное падение спроса на Lexus в первом полугодии: китайский офис марки рискует сорвать годовой план продаж в 200 тысяч машин. В первом полугодии 2023 года было продано 85 тысяч экземпляров.

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Актуальный Lexus ES выпускается с 2018 года, а совсем недавно для бизнес-седана подготовили апгрейд медиасистемы. Вероятно, в Китае модель тоже скоро ждёт обновление, и распродажа связана с переходом в новый модельный год. Больше всего смогут сэкономить покупатели базовых версий с 2,0-литровым «атмосферником» и вариатором.

Смена поколений Lexus ES грозит не раньше второй половины 2024 года, но преемник едва ли изменится революционно. «Родственный» бестселлер Toyota Camry сохранил прежнюю платформу, остов кузова и основные агрегаты: консервативный апгрейд может быть запланирован и для «Лексуса».

В настоящий момент бизнес-седан предлагается в Китае в виде гибрида с 2,5-литровым «атмосферником» или с обычными безнаддувными моторами 2.0 и 2.5. На других рынках у ES есть мотор V6 и даже полный привод.