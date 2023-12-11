Россияне назвали комфортную стоимость полиса ОСАГО
Большинство жителей России считают покупку единых страховых полисов автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимой, назвав при этом комфортной для себя их стоимость в 3-5 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни» пишет «Прайм».
По данным экспертов, 79% опрошенных отметили, что автомобилисты должны иметь ОСАГО.
«Оказалось, что наиболее комфортная цена ОСАГО для большинства опрошенных — от 3 до 5 тысяч рублей. Такой вариант ответа выбрали 80% респондентов. Еще 11% россиян готовы платить от 7 до 10 тысяч рублей при условии быстрых выплат и ремонта, а 9% — от 5 до 7 тысяч», — говорится в исследовании.
При этом 74% участников опроса обратили внимание на то, что выплаты по полисам значительно ухудшились за последние 2-3 года.
«10% респондентов, напротив, рассказали, что ситуация с выплатами стала лучше. При этом, по данным РСА, средняя выплата за последние 5 лет выросла на 28%. По сравнению же с 2022 годом — на 17%», — отметили эксперты.
По словам директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александра Крайника, 75% проданных полисов сейчас приходится на иномарки и верхняя планка цены на них составляет около 7,5 тысячи рублей.
«По нашей статистике, около 50-55% полисов продается по верхней планке», — пояснил он.
Ранее Госдума России приняла в I чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспорта документов. При этом Центробанк представил для общественного обсуждения новые правила получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности в электронном виде, который должен упростить получение услуг страховщиков.
Также регулятор предложил включить в справочник запчастей сведения о ценах с учетом не только Москвы и Московской области, но и анализа рынка в регионах. А глава департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов подчеркивал, что необходимо установить госконтроль за оборотом б/у автомобильных запчастей.