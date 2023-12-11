Россияне назвали комфортную стоимость полиса ОСАГО

Большинство жителей России считают покупку единых страховых полисов автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимой, назвав при этом комфортной для себя их стоимость в 3-5 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни» пишет «Прайм».

По данным экспертов, 79% опрошенных отметили, что автомобилисты должны иметь ОСАГО.

«Оказалось, что наиболее комфортная цена ОСАГО для большинства опрошенных — от 3 до 5 тысяч рублей. Такой вариант ответа выбрали 80% респондентов. Еще 11% россиян готовы платить от 7 до 10 тысяч рублей при условии быстрых выплат и ремонта, а 9% — от 5 до 7 тысяч», — говорится в исследовании.

При этом 74% участников опроса обратили внимание на то, что выплаты по полисам значительно ухудшились за последние 2-3 года.

«10% респондентов, напротив, рассказали, что ситуация с выплатами стала лучше. При этом, по данным РСА, средняя выплата за последние 5 лет выросла на 28%. По сравнению же с 2022 годом — на 17%», — отметили эксперты.

По словам директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александра Крайника, 75% проданных полисов сейчас приходится на иномарки и верхняя планка цены на них составляет около 7,5 тысячи рублей.

«По нашей статистике, около 50-55% полисов продается по верхней планке», — пояснил он.

Ранее Госдума России приняла в I чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспорта документов. При этом Центробанк представил для общественного обсуждения новые правила получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности в электронном виде, который должен упростить получение услуг страховщиков.