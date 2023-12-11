АвтоВАЗ представил новый мотор

Компания «АвтоВАЗ» представила новый силовой агрегат, который состоит из 16-клапанного двигателя объемом 1.8 литра (122 л.с.) и вариатора, передает «Российская газета».

Уточняется, что двигатель появится на Lada Vesta.

Сборка первых Lada Vesta с силовым агрегатом 1.8 Evo началась во втором квартале 2023 года, напоминает издание. Отмечается, что машины предназначались для тестирования, калибровок, а также для отладки производственного процесса.

В скором времени автопроизводитель объявит характеристики мотора и вариатора, добавляет газета.

«Газета.ру» со ссылкой на главного редактора «За рулем» Максима Кадакова отмечает, что АвтоВАЗ смог найти новых поставщиков на многие компоненты силового агрегата — от форсунок до ремня ГРМ.