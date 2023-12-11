АвтоВАЗ представил новый силовой агрегат для Lada - 1.8 Evo с вариатором

Компания АвтоВАЗ презентовала новый силовой агрегат, состоящий из 16-клапанного двигателя объёмом 1.8 литра (122 л.с.) и вариатора. Он дебютирует на Lada Vesta, сообщает корреспондент "Российской газеты".

© Российская газета

Первые Lada Vesta с силовым агрегатом 1.8 Evo начали собирать во втором квартале 2023 года, автомобили предназначались для тестирования, калибровок, а также для отладки производственного процесса. Характеристики мотора и вариатора будут объявлены в ближайшее время.

Серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач, как ранее рассказал "РГ" президент АвтоВАЗа Максим Соколов, начнётся на рубеже 2033-2024 годов. Также стало известно, когда начнутся продажи новой модификации семейства Lada Vesta.