Renault поможет Volkswagen в разработке дешевого электрокара

Речь идет о проекте по созданию «зеленой» модели стоимостью около 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей), которая может стать одним из самых доступных электрокаров на европейском рынке и составить конкуренцию китайским машинам. Как пишет Automotive News со ссылкой на газету Handelsblatt, пока переговоры между компаниями находятся на начальном этапе.

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Новости о том, что модельная линейка Volkswagen может пополниться недорогим электрокаром, который мог бы конкурировать с китайскими по цене, появились еще в ноябре. Тогда сообщалось, что такая машина если и выйдет на рынок, то во второй половине нынешнего десятилетия. Дело в том, что только после 2025 года удастся заметно снизить стоимость тяговой батареи — самого дорогого элемента в конструкции электромобиля. Volkswagen уже работает над унифицированными аккумуляторными ячейками (Unified Battery Cell), массовое производство которых позволит удешевить батареи вдвое.

Согласно новой информации, немецкий концерн ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые могут поучаствовать в проекте. Среди них есть и Renault, которая ранее тоже заявила о готовности вывести на рынок доступный электрокар начального уровня. Так, уже в феврале 2024 года французская марка представит серийный электрический хэтчбек Renault 5, вдохновленный моделью R5 70-х годов прошлого века. Новинка построена на платформе AmpR Small и укомплектована батарей емкостью 52 киловатт-часа. На одном ее заряде электрохэтч проезжает до 400 километров.