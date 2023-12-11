Сервис "Авто.ру" объявил о старте открытого голосования премии "Новинка года"

«Авто.ру» объявил о старте четвертого сезона открытой автомобильной премии «Новинка Года». Через месяц из 38 претендующих на победу моделей будут определены автомобили, представляющие наибольший интерес для российских автолюбителей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

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Из обилия автомобилей разных классов и стоимости, представленных сегодня на российском рынке, редакция журнала «Авто.ру» отобрала 3 дюжины новичков.

В сервисе отмечают — в голосовании не будет никаких сложных критериев — только выбор пользователей определит самые интересные дебюты. На странице открытого для всех онлайн-голосования в реальном времени видно, кто получает большую поддержку.

На премию «Новинка года» претендуют самые разные модели, как официальные, так и параллельные: от роскошных европейских кроссоверов до бюджетных седанов из Китая, от традиционных бензиновых моделей до продвинутых электрокаров.

В этом сезоне, кроме главной новинки, будут определены победители еще в четырех номинациях: «Внедорожная новинка», «Электрическая новинка», «Бюджетная новинка» и «Параллельная новинка». Специальный приз «Выбор экспертов» получит автомобиль, получивший наибольшее число голосов автомобильных журналистов и блогеров.