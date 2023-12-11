Ким Чен Ын заменил свой личный автомобиль на Maybach S650

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обзавелся новым лимузином Mercedes-Maybach S650. Об этом сообщили южнокорейские СМИ, которые следят за ситуацией в КНДР. Известно, что ранее Ким Чен Ын также передвигался на автомобиле немецкой марки Mercedes-Benz.

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Южнокорейская телекомпания SBS сообщила, что Ким Чен Ын был замечен на новом автомобиле Mercedes-Maybach S650 3 и 4 декабря во время посещения V общереспубликанского съезда матерей, который прошел в Пхеньяне. Как пишут местные СМИ, на сегодняшний день Mercedes-Benz Maybach S650 относится к автомобилям представительского класса, является самой дорогой моделью, его цена составляет «несколько сотен тысяч долларов».

Комплектация Pullman — это удлиненная версия седана Mercedes-Maybach S-класса. Длина лимузина составляет 6,5 метров. Таким образом Pullman длиннее обычного Maybach более, чем на метр. Лимузин оснащен комфортными креслами, которые сконструированы по принципу кресел первого класса в самолетах. Также для задних пассажиров предложены бокалы под шампанское, отдельная мультимедиасистема с двумя парами беспроводных наушников, складные столики, перегородка в салоне между водителем и пассажирами заднего дивана. Под капотом Maybach установлен 12-цилиндровый мотор рабочим объемом 6 литров и мощностью 630 лошадиных сил.