Новый Mitsubishi Outlander получил ряд дополнительных улучшений

Модель для внутреннего японского рынка довели до ума: добавили несколько полезных опций вроде омывателей фар и задней противотуманки, а также HDMI-разъем в салоне для подключения к центральному дисплею. Спецверсия Black Edition теперь по умолчанию трехрядная и с панорамной крышей, а в палитру цветов ввели сочетание кузова в черном «металлике» и серебристой металлизированной крыши.

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Mitsubishi Outlander до весны прошлого года успешно продавался в России: модель периодически входила в топ-25 самых популярных на рынке. Кроссовер собирали на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области, однако после начала СВО Mitsubishi поставила бизнес на паузу и свернула производство. О продаже завода пока не сообщалось.

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

При этом Outlander с российского рынка не исчез — модель теперь поставляют по параллельному импорту. Так, весной этого года партию кроссоверов японской сборки привезли в России из ОАЭ. На тот момент цены варьировались от 3,28 до 4,6 миллиона рублей — во столько оценили автомобили 2023 года выпуска без пробега, с 2,5-литровым бензиновым мотором, вариатором Jatco и полным приводом. Если верить объявлениям на Auto.ru, сейчас новый Outlander с такой силовой установкой обойдется примерно в 4,3—5 миллионов рублей.

Вероятно, рано или поздно до нас доберется и обновленная версия Outlander 2024 модельного года.