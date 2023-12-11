Иранская автокомпания SAIPA решила вернуться на российский рынок

Иранская автокомпания SAIPA подтвердила планы по выходу на рынок России, несмотря на прекращение сотрудничества с петербургской фирмой «Бест Моторс». Об этом сообщает иранское издание Khodrobank.

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ООО «Бест Моторс», дистрибьютор SAIPA в России, отказался от продаж в стране из-за изменившихся экономических условий, выяснила «Газета.Ru». В SAIPA подтвердили разрыв сотрудничества с компанией, но заявили, что экспорт автомобилей марки на рынки в России и Белоруссии начнется в «ближайшие месяцы» благодаря сотрудничеству с белорусской фирмой «Лаки Кэренси».

Несмотря на жесткую конкуренцию на рынках России и Белоруссии, в SAIPA уверены в положительных перспективах марки в этих странах, говорится в сообщении.