АвтоВАЗ начал выпускать Lada Vesta без подушек безопасности

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" временно начал выпускать автомобили Vesta без подушек безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте". "АвтоВАЗ с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности, это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода", - говорится в сообщении. Отмечается, что установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году. До этого стало известно, что "АвтоВАЗ" не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих. В июле этого года глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что "АвтоВАЗ" отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%. Позже глава "АвтоВАЗа" объяснил, что машины без ряда деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера, затем их доукомплектовывают и передают клиентам.