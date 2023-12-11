Стоимость и характеристики нового флагманского Tank рассекретили

Китайская марка Tank, которая входит в концерн Great Wall, озвучила стоимость и характеристики своего флагманского внедорожника Tank 700, передает Autonews.ru.

Этот автомобиль выдает 517 л.с. Вместе с тем это отдача гибридной силовой установки, которая состоит из встроенного в девятиступенчатый автомат электропривода и турбированного V6 объемом 3,0 л и мощностью 360 л.с.

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Модель в КНР оценили в 700 тыс. юаней, или 8 млн 880 тыс. руб. Для сравнения: стоимость Tank 500 составляет от 6 049 000 руб.

На китайском рынке Tank 700 будут продавать только с гибридной силовой установкой, однако для экспортных рынков готовят чисто бензиновую версию. Она будет оснащена 360-сильным мотором V6 от Tank 500, говорится в публикации.