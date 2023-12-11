Эксперт оценил идею штрафа за превышение временного ограничения скорости

Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов считает нецелесообразным введение в России штрафа за нарушение предписаний «динамических информационных табло» на дорогах. Свое мнение он высказал в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что наказания за превышение временных ограничений скорости повлекут за собой тяжелые последствия. В частности, как уточнил он, речь идет о социальной напряженности.

О необходимости в штрафах для водителей за нарушения предписаний табло сообщил ранее Минтранс.

Подобного рода ограничение на табло пишут обычно при ухудшении погоды, однако наказаний за несоблюдение рекомендаций не предусмотрено, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. По мнению Шкуматова, из-за корректировки подхода водителям будут выписывать штрафы в случаях, когда они не нужны.